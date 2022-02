Polizei Köln

POL-K: 220214-2-K Kölner durch Schaufenster gestoßen - mutmaßliche Schläger in Tatortnähe gestellt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Freitagabend (11. Februar) an der Reisstraße Ecke Keplerstraße in Ehrenfeld zwei mutmaßliche, 26 und 27 Jahre alte Schläger gefasst. Einer der beiden bereits Polizeibekannten soll nach Zeugenangaben gegen 20.20 Uhr einen 52-jährigen Kontrahenten nach einem lautstarken Streit so massiv gegen ein Kiosk-Schaufenster an der Venloer Straße gestoßen haben, dass dieses komplett zersplitterte. Aufgrund seiner dabei erlittenen schweren Gesichtsverletzungen wurde der Kölner anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Zeugen beschrieben das Erscheinungsbild und die Laufrichtung der flüchtigen Angreifer und ermöglichten so deren alsbaldige Festnahme durch die im Umfeld fahndenden Polizisten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 53 zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an. (cg/cs)

