Polizei Köln

POL-K: 220124-8-LEV Versuchte Brandstiftung auf Balkon - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagabend (22. Januar) hat ein Unbekannter in Leverkusen-Steinbüchel Benzin auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegossen und versucht die Balkontür einzuschlagen. Ein Anwohner hatte den etwa 1,75 Meter großen, dunkel gekleideten Mann mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz, der einen 20 Liter Kanister auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße ausgegossen hatte, beobachtet und angeschrien, woraufhin der Gesuchte in Richtung Wannseestraße weggerannt war. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt Das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell