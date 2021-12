Polizei Köln

POL-K: 211216-3-K Staatsschutz durchsucht bei Rechtsextremisten - Spezialkräfte im Einsatz - vier Festnahmen!

Köln (ots)

Seit dem frühen Donnerstagmorgen (16. Dezember) durchsucht der Staatsschutz der Polizei Köln mit Spezialkräften und Sprengstoffspürhunden die Wohnungen von vier Männern (36, 37, 37, 53) die zum Teil der rechtsextremen Szene zugerechnet werden. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Personen Substanzen zum Bau einer Sprengstoffvorrichtung erworben haben. Bei den Durchsuchungen zur Gefahrenabwehr in den Kölner Stadtteilen Nippes, Holweide und Mülheim stellten die Ermittler neben Grundstoffen für Sprengstoffmittel auch "Böller" sicher, die nun beim Landeskriminalamt weiter untersucht werden. Sichergestellte Mobiltelefone und Datenträger werden beim Staatsschutz in Köln ausgewertet. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auch Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die vier Festgenommenen sollen im Zusammenhang mit den Drogenfunden einem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/de)

