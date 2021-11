Polizei Köln

POL-K: 211129-1-K Rollerfahrer fährt Polizistin an

Köln (ots)

Ein Rollerfahrer (21) hat in der Nacht auf Sonntag (28. November) bei seiner Flucht vor einer Verkehrskontrolle in der Kölner Innenstadt eine Polizistin (30) angefahren. Anschließend stürzten er und seine Sozia (19). Einsatzkräfte legten beiden, die sich gegen ihre Durchsuchungen wehrten, Handfesseln an und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers. Die Polizistin wurde an der linken Schulter verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Ursprünglich hatte ein Streifenteam den mit Gewaltdelikten bereits in Erscheinung getretenen 21-Jährige auf der Trankgasse zum Anhalten aufgefordert, da er während der Fahrt keinen Helm trug. Die unmittelbare Verfolgung des stark beschleunigenden Kleinkraftrads hatten die Beamten zunächst abgebrochen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Sie fahndeten nach dem Geflüchteten und entdeckten ihn auf der Marksmannsgasse wieder. Der Tatverdächtige soll auf die ausgestiegene Beamtin geradeaus zugefahren sein. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt. Zusätzlich erwartet beide eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (mm/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell