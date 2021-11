Polizei Köln

POL-K: 211125-4-K Mutmaßlicher Taschendieb von Zeugin verfolgt und von Mitarbeitern des Ordnungsamts gestoppt - Haftrichter

Köln (ots)

Zwei Kradfahrer des Ordnungsdienstes der Stadt Köln haben am Mittwochmittag (24. November) einen 20 Jahre alten, zu Fuß flüchtenden mutmaßlichen Taschendieb in der Innenstadt gestellt und hinzugerufenen Polizisten übergeben. Der Mann ist dringend verdächtig, gegen 12.30 Uhr auf der Breite Straße Ecke Tunisstraße die Einkaufstasche einer 62-jährigen Kölnerin aus deren Fahrradkorb gestohlen zu haben. Das Kriminalkommissariat 73 führt den Festgenommenen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann und zuletzt am 11.11. in Köln als Taschendieb in Erscheinung getreten war, heute einem Haftrichter vor.

Eine 25 Jahre alte, aufmerksame Passantin hatte versucht, den Verdächtigen zu fotografieren, woraufhin dieser, von der Zeugin verfolgt, durch die Fußgängerzone wegrannte. Die Ordnungsdienstmitarbeiter bemerkten die Situation, nahmen auch ihrerseits die Verfolgung auf und stellten den Mann an der Ecke Breite Straße/Neven-du-Mont-Straße. Bei dem Festgenommenen stellten die Polizisten mehrere hundert Euro sicher. (cg/rr)

