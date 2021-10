Polizei Köln

POL-K: 211027-5-LEV Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Leverkusen

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht vier mutmaßliche Räuber mit Fotos aus einer KVB-Überwachungskamera. Sie sollen einen 23-Jährigen am Sonntag (17. Oktober) gegen 6.10 Uhr auf der Leverkusener Saarstraße in Höhe des Brauhauses geschlagen, auf dem Boden liegend getreten und ihm sein Portemonnaie, sein Smartphone sowie seine Uhr geraubt haben. Die Bilder der Tatverdächtigen wurden in der nach Köln fahrenden Bahnlinie 4 aufgenommen.

Fotos einsehbar unter:

https://url.nrw/74

Der "Haupttäter" war bekleidet mit einem weißen Pullover mit rotem "Jordan" Logo. Dazu trug er eine blaue Jeanshose und weiße Schuhe der Marke Reebok. (mm/de)

