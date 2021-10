Polizei Köln

POL-K: 211008-4-K Motorrollerfahrerin weicht entgegenkommendem Radfahrer aus - Krankenhaus

Köln (ots)

Eine 34 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend (7. Oktober) mit ihrem Motorroller auf der Kapellenstraße in Köln-Kalk beim Versuch gestürzt, einem alkoholisierten Radfahrer (55) auszuweichen. Rettungskräfte fuhren die Frau mit gebrochenem Fuß in ein Krankenhaus.

Nach Zeugenaussagen soll der Radfahrer auf Höhe des Friedhofs entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Ostheimer Straße gefahren sein. Nach einem positiven Atemalkoholtest von rund 2 Promille , ordnete ein Streifenteam eine Blutprobe auf einer Polizeiwache an. (al/de)

