POL-K: 210927-5-K Achtung Betrug: Aufmerksame Zeugin verhindert Betrug mit falschem Gewinnversprechen

Achtung Betrug: Aufmerksame Zeugin verhindert Betrug mit falschem Gewinnversprechen

Köln (ots)

Ohne die Hilfe einer aufmerksamen Zeugin (28) wäre am Samstagnachmittag (25. September) in einem Supermarkt in Dellbrück eine Seniorin (90) auf einen Betrug mit falschen Gewinnversprechen hereingefallen. Die junge Frau hatte hinter der 90-Jährigen an der Kasse gewartet und war misstrauisch geworden, als die Rentnerin mehrere "Google Play"-Gutscheine kaufen wollte. In der Vergangenheit hatte die Zeugin von der Betrugsmasche gehört, bei der dieses Bezahlsystem missbraucht worden war. Dabei hatten Unbekannte die Auszahlung eines hohen Geldbetrags versprochen und dafür "lediglich" eine geringe "Bearbeitungsgebühr" im Voraus verlangt. Schnell stellte sich im Gespräch heraus, dass die Rentnerin ebenfalls kurz zuvor von einem Unbekannten angerufen worden war, der ihr einen hohen Geldgewinn in Aussicht gestellt hatte. Die Zeugin klärte die Kölnerin über den bevorstehenden Betrug auf und verständigte die Polizei.

Die Polizei Köln warnt erneut vor Betrügern am Telefon und gibt folgende Tipps:

- Legen Sie auf, wenn Sie nach Geld gefragt werden - Rufen Sie umgehend über ein anderes Telefon die Polizei oder vertrauen Sie sich Angehörigen an - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen (jk/cs)

