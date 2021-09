Polizei Köln

POL-K: 210924-6-K Führerschein und Mercedes AMG nach illegalem Rennen sichergestellt

Köln (ots)

Eine Streife der Polizei hat am Donnerstagabend (23. September) in Köln-Nippes einen Mercedes sowie den Führerschein eines jungen Fahrers (24) nach einem Beinaheunfall mit einer Radfahrerin sichergestellt. Der 24-Jährige war zuvor in dem von einem Freund geliehenen Auto mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern durch eine 30er Zone gerast und hatte dabei die Radfahrerin an einem Fußgängerüberweg zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Aufgrund der Verfolgung des Mercedes war eine Personalienfeststellung nicht möglich. Die Polizei bittet die Radfahrerin, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Sie wird als schmal beschrieben, soll lange helle Haare haben und schwarze Oberbekleidung getragen haben. (jk/de)

