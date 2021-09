Polizei Köln

POL-K: 210917-5-K Abbiegeunfall - E-Scooter-Fahrer in Klinik

Köln (ots)

Ein 26-jähriger Renault-Fahrer hat am Donnerstagabend (16. September) auf der Frankfurter Straße in Wahn einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer (46) beim Abbiegen auf die Sankt-Sebastianus-Straße frontal erfasst. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. (ph/de)

