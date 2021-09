Polizei Köln

POL-K: 210917-3-K Unfallflucht in Porz-Wahnheide - Polizei sucht schwarzes Auto mit Frontschaden

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht in Porz-Wahnheide am frühen Montagmorgen (13. September) fahndet die Polizei nach einem schwarzen Auto mit Frontschaden. Fahrzeugtyp und Kennzeichen sind unbekannt.

Um kurz nach Mitternacht waren Polizisten auf das schwarze Auto aufmerksam geworden, da der Fahrer beim Anblick des Streifenwagens an der Kreuzung Kitschburger Straße/Alte Heide schlagartig zurückgesetzt hatte und über die Guntherstraße in Richtung Heidestraße geflüchtet war. Als die Polizisten die Verfolgung des außer Sicht geratenen Autos aufnahmen, trafen sie an der Kreuzung Neue Heide/Bieselweg auf einen stark beschädigten Ford Focus, den der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs offenbar gerammt hatte.

Zeugen, die Angaben zu einem schwarzen Pkw mit Frontschaden und/oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell