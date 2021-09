Polizei Köln

POL-K: 210915-3-K E-Scooter-Fahrer von Stadtbahn erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Bahnübergang auf der Aachener Straße in Höhe der Bahnstraße am Mittwochmorgen (15. September) seitlich von der KVB-Linie 1 erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der 36-Jährige um 9.30 Uhr trotz roter Ampel auf die Gleise gefahren sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. (ph/de)

