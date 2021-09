Polizei Köln

POL-K: 210906-6-K Missglückter Wheelie in 30er Zone - Motorradfahrer in Klinik

Köln (ots)

Nach einem missglückten Wheelie am Samstagmorgen (4. September) in Höhe eines Kinderspielplatzes auf der Kautschukstraße hat die Polizei Köln den Führerschein eines schwerverletzten Motorradfahrers (27) beschlagnahmt. Laut Zeugenangaben sei er in dem Wohngebiet auf der Straße mehrmals auf und ab gefahren, habe die geliehene Ducati dabei lautstark beschleunigt und sei nur auf dem Hinterrad gefahren. Beim Aufsetzen mit dem Vorderrad auf der Straße sei das Motorrad ausgebrochen und gegen die Treppenstufen des Spielplatzzugangs gefahren. Der Fahrer schlug mit dem Helm gegen eine Laterne. (ph/de)

