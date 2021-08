Polizei Köln

POL-K: 210826-4-K Erneute Warnung vor falschen Wasserwerkern - Betrüger erbeuten Schmuck in Wohnungen

Köln (ots)

Trickdiebe haben am Mittwochnachmittag (25. August) mit der "Wasserwerker"-Betrugsmasche in den Kölner Stadtteilen Zollstock, Vingst und Neubrück Bargeld sowie Goldschmuck dreier Seniorinnen erbeutet.

In Köln-Zollstock verschafft sich ein Mann gegen 13 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Homburger Straße. Nachdem er bei einer 81 Jahre alten Frau geklingelt hatte, gab er vor, nach Wasserschäden schauen zu müssen. Er schaute sich in allen Räumen um, schrieb etwas auf sein Klemmbrett und verließ danach die Wohnung. Später stellte Frau fest, dass ihr Goldschmucks aus einer Vitrine fest.

Etwa um 13.45 Uhr betrat ein falscher Wasserwerker unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, die Wohnung einer 73-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Waldstraße in Vingst. Er ließ sich von der Frau ins Badezimmer begleiten und drehte die Wasserhähne auf und zu. Nach etwa 20 Minuten verließ der Mann wieder die Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass eine Schmuckschatulle aus dem Wohnzimmerschrank fehlte.

Zwei Männer gelangten mit dem gleichen Trick gegen 14.30 Uhr in die Wohnung einer 83-Jährigen im Weismantelweg in Neubrück Zugang. Während einer der Männer das Wasser im Spülbecken überlaufen ließ, durchsuchte der zweite Trickdieb die Wohnung. In diesem Fall flüchteten die Täter mit einem wertlosen Nähkästchen.

In allen Fällen wurde einer der etwa 30 Jahre alten Männer als schlank beschrieben. Er soll ein helles Shirt und eine dunkle Hose getragen haben. Das Kriminalkommissariat 25 prüft Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen. Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell