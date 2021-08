Polizei Köln

POL-K: 210825-3- Mit Trekkingrad und E-Scooter verunglückt - zwei Schwerverletzte bei Unfällen im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Am Dienstag (24. August) sind bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Neuehrenfeld und Niehl ein 44 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und ein 58-jähriger Radfahrer schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Gegen 14.45 Uhr stürzte der 44-Jährige mit seinem E-Scooter ohne Fremdeinwirkung auf dem stadteinwärts führenden Radweg der Amsterdamer Straße. Rettungskräfte fuhren den Kölner mit einem Oberarmbruch in ein Krankenhaus. Warum der Mann stürzte, ermittelt das Verkehrskommissariat.

Rund drei Stunden später fuhr ein 21 Jahre alter Fahrer eines BMW einen 58 Jahre alten Radfahrer an. Zeugenaussagen zufolge soll der BMW auf der Subbelrather Straße stadteinwärts gefahren und in der Einmündung in die Landmannstraße über den Radschutzstreifen an stehenden Linksabbiegern vorbeigefahren sein. Dort stieß er trotz Bremsmanöver mit dem Trekkingbiker zusammen, der aus der Landmannstraße auf den Radschutzstreifen fahren wollte. Der 58-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.(al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell