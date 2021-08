Polizei Köln

POL-K: 210813-6-K Skoda-Fahrerin biegt ab - Harley-Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstag (12. August) hat der 34-jährige Fahrer einer Harley-Davidson beim seitlichen Aufprall auf den Skoda einer abbiegenden 55-Jährigen in Köln-Mülheim schwere Verletzungen erlitten. Gegen 11.20 Uhr hatte die Kölnerin mit ihrem Fabia zunächst an dem Stoppschild Am Springborn/Cottbuser Straße angehalten und war dann losgefahren, um nach links in die Cottbuser Straße abzubiegen. Der von links kommende Harley-Fahrer kollidierte mit der linken Front des Skoda und wurde über die Motorhaube geschleudert. Ein Notarzt lieferte den Schwerverletzten in eine Klinik ein. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell