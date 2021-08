Polizei Köln

POL-K: 211108-2-K Alfa Romeo rammt Streifenwagen - fünf Leichtverletzte

Köln (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter 20-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen (11. August) im Kölner Stadtteil Hahnwald mit seinem Alfa Romeo einen Streifenwagen der Polizei frontal gerammt. Die drei Polizeibeamten sowie der Fahrer des Alfa und sein Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Dort beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 20-Jährigen und ließ ihm Blutproben zum Nachweis von Alkohol und Drogen entnehmen.

Nach erster Bewertung des eingesetzten Unfallaufnahmeteams war der 20-Jährige gegen 5 Uhr auf der Straße "Am Neuen Forst" in Richtung Bonner Landstraße unterwegs, zog unvermittelt nach links auf die Gegenspur und stieß frontal mit dem Streifenwagen zusammen, der in Richtung " Im Hasengarten" auf dem Weg zu einem Einsatz war. (al/de)

