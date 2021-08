Polizei Köln

POL-K: 210811-1-K Bargeld, Schmuck und Handtaschen aus Wohnung erbeutet - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern der Überwachungskamera einer Gaststätte nach zwei mutmaßlichen Einbrecherinnen. Sie sollen am 26. Juni (Samstag) zwischen 17 Uhr und 18 Uhr bei einem Einbruch in eine Kölner Wohnung in der Salzgasse Bargeld, Handtaschen sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet haben. Nachbarn hatten auf Klingeln den Türöffner betätigt und die Frauen ins Haus gelassen.

Bilder unter: https://url.nrw/F0061

Hinweise zu den Frauen nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

