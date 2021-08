Polizei Köln

POL-K: 210810-2-K/BAB Auto nach Auffahrunfall überschlagen

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der A 59 ist eine 21 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen (10. August) in einen am Stauende bei Sankt Augustin stehenden Audi gefahren und anschließend mit ihrem Smart gegen einen BMW geschleudert. Der Smart überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, die beiden anderen Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Fahrbahn in Richtung Köln war von 8.45 Uhr bis etwa 10 Uhr gesperrt. (ph/de)

