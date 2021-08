Polizei Köln

POL-K: 210804-2-BAB/K/BN/SU Audi bei Auffahrunfall zwischen zwei Lkw eingeklemmt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall in einem Stau auf der Bundesautobahn 3 in Höhe der Tank-und Rastanlage Siegburg West ist am Mittwochnachmittag (4. August) ein Audi zwischen zwei Lkw eingeklemmt worden. Zwei der vier Insassen des schwarzen A 4, darunter der 18-jährige Fahrer, erlitten bei dem Crash gegen 12.30 Uhr schwere -, zwei weitere leichte Verletzungen. Der 45-jährige, dem Pkw aufgefahrene Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Polizei- und Rettungskräfte sperrten für die Unfallaufnahme die BAB 3 in Richtung Kreuz Bonn/Siegburg und leiteten bis 14.15 Uhr den Verkehr an der Anschlussstelle Lohmar ab. Die Staulänge erreichte rund 10 Kilometer. (as/cg)

