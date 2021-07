Polizei Köln

POL-K: 210709-2-K Falsche Wasserwerker: Betrüger erbeuten Bargeld in Wohnungen

Köln (ots)

Die Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern: Trickdiebe haben am Mittwoch (8. Juli) mit der "Wasserwerker"-Betrugsmasche in den Kölner Stadtteilen Riehl und Höhenberg Seniorinnen in dessen Wohnungen bestohlen und mehrere hundert Euro Bargeld sowie Goldschmuck erbeutet.

In Köln-Riehl hatten sich drei Männer um die Mittagszeit Zugang zu einem Hochhaus an der Rotterdamer Straße verschafft. Nachdem sie bei einer 87 Jahre alten Frau geklingelt hatten, verschafften sie sich unter dem Vorwand, eine Wasserrohrleitung kontrollieren zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Während zwei der Männer die Frau im Badezimmer ablenkten, verschwand der Dritte im Schlafzimmer. Als er nach ein paar Minuten zurückkehrte, erklärten die Männer im Badezimmer, sie seien fertig und gingen. Später stellte die Frau im Schlafzimmer den Verlust ihres Goldschmucks aus dem Nachttisch fest.

Ungefähr zeitgleich betrat ein falscher Wasserwerker unter gleichem Vorwand die Wohnung einer 82-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Fuldaer Straße im Stadtteil Höhenberg. Er ließ sich von der Frau ins Badezimmer bringen, drehte am Wasserabfluss unterm Waschtisch herum, bis dort Wasser austrat. Als er währenddessen angerufen wurde, gab er vor, schnell zu einem Notfalleinsatz weg zu müssen. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass die Nachttisch-Schublade und die Schranktür im Schlafzimmer geöffnet waren. Als sie ihre "Geldreserve"-Verstecke durchsucht hatte, war das Geld verschwunden.

Die 82-Jährige beschreibt den falschen Wasserwerker als einen etwa 45-50 Jahre alten, circa 1,75 Meter großen Mann, der akzentfrei Deutsch sprach. Er trug ein kariertes Hemd, eine Weste und eine helle Hose. Außerdem gibt sie an, den Mann im Vorfeld aus dem Nachbarhaus kommen gesehen zu haben.

Aufgrund der zeitlichen Parallelität stehen die Taten sehr wahrscheinlich nicht im Zusammenhang. Zeugen, die Angaben zu den oben beschriebenen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei Köln warnt nach vermehrten Meldungen zu falschen Wasserwerkern: Lassen Sie keine Handwerker in Ihre Wohnung/Ihr Haus, wenn sie nicht vorab von der Hausverwaltung angekündigt oder von Ihnen selbst bestellt wurden. (kw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell