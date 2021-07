Polizei Köln

POL-K: 210707-2-K 18-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Mazda MX-5 vor der Polizei

Köln (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 18-Jähriger am Dienstagnachmittag (6. Juli) mit einem gestohlenen Mazda MX-5 in Neuehrenfeld zwei Autos gerammt. Bei einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen an der Kreuzung Liebigstraße/Nußbaumerstraße wurden er sowie eine Polizistin verletzt. Der Tatverdächtige hat keinen Führerschein, keinen festen Wohnsitz und ist bereits mehrfach mit Autodiebstählen in Erscheinung getreten. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 17.20 Uhr hatte der Eigentümer (19) des nicht zugelassenen Mazda seinen am Vortag in der Innenstadt gestohlenen Wagen auf einem Supermarktparkplatz in der Hornstraße entdeckt und über die 110 die Polizei verständigt. Als der mutmaßliche Dieb und sein Begleiter (17) losfuhren, folgte er seinem Auto auf seinem Roller und gab dem Polizisten im Telefonat seinen Standort durch. Auf der Escherstraße holte das erste Streifenteam den Wagen ein und forderte den Fahrer zum Anhalten auf. Dieser gab Gas und flüchtete. Bei dem Versuch, an der Kreuzung Liebigstraße/Herkulesstraße zwischen einem Fiat Doblo und einem Opel Corsa durchzufahren, die dort bei "Rot" warteten, touchierte er beide Fahrzeuge und schob sie auseinander. Der Fahrer des Streifenwagens fuhr eine Straßenecke weiter auf den Flüchtenden auf, als dieser stark bremste, um nach rechts - entgegen der Fahrtrichtung - in die Nußbaumerstraße abzubiegen.

Die Beamten holten den Fahrer des Fluchtwagens sowie seinen Beifahrer aus dem Auto und legten ihnen Handfesseln an. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Ob der 17-Jährige an dem Diebstahl beteiligt war, wird derzeit ermittelt. (cs/de)

