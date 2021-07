Polizei Köln

POL-K: 210702-1-K Fußgängerin (14) von BMW Mini erfasst - schwer verletzt

Köln (ots)

Mit der Beifahrerseite ihres BMW Mini hat am Donnerstagnachmittag (1. Juli) eine 54 Jahre alte Autofahrerin auf der Waldstraße in Köln-Grengel ein vierzehnjähriges Mädchen beim Überqueren des Fußgängerüberwegs erfasst. Rettungskräfte brachten die Jugendliche mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 54-jährige BWM-Fahrerin erlitt eine Schock.

Zeugenaussagen zufolge war die Autofahrerin gegen 15.50 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs, als das Mädchen in Höhe der Einmündung Akazienweg den Fußgängerüberweg zur Bushaltestelle überqueren wollte.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort und stellte den BMW der 54-Jährigen sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. (al/de)

