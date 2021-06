Polizei Köln

POL-K: 210608-3-K Schwere Verletzungen nach Sturz mit E-Scooter - Blutprobe

Köln (ots)

Ein alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender E-Scooter-Fahrer (26) hat sich in der Nacht auf Dienstag (8. Juni) im Stadtteil Kalk bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 26-Jährige gegen 1.30 Uhr auf der Thumbstraße die Kontrolle über den Leih-Scooter verloren haben. Rettungskräfte brachten ihn mit Schürfwunden im Gesicht und abgebrochenen Zähnen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab mehr als 1,8 Promille. Da der Verletzte auch den Konsum von Marihuana einräumte, ordneten die Polizisten im Krankenhaus eine Blutprobe an. (mw/rr)

