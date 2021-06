Polizei Köln

POL-K: 210604-2-K Radfahrer mit schweren Kopfverletzungen in Klinik

Köln (ots)

Ein 81 Jahre alter Radfahrer hat am Freitagnachmittag (4. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Junkersdorf schwere Kopfverletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 30-Jährige Fahrerin eines BMW den Senior gegen 13.15 Uhr beim Abbiegen von der Dürener Straße nach rechts in die Horbeller Straße erfasst haben. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz. (jk/de)

