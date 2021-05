Polizei Köln

POL-K: 210517-3-K Handel mit gefälschten Kopfhörern - Kölner bei fingiertem Kauf gestellt

Köln (ots)

Dank eines Wuppertalers (24) hat die Polizei Köln am Freitagabend (14. Mai) einen mutmaßlichen Betrüger (17) in Köln-Neubrück gefasst und 13 gefälschte Bluetooth-Kopfhörer, Bargeld sowie ein Mobiltelefon sichergestellt. Der 17-Jährige wird verdächtigt, dem 24-Jährigen am 2. Mai über eine Internetplattform gefälschte Kopfhörer verkauft zu haben. Bei einem am Freitag fingierten Kauf stellten Zivilpolizisten den jungen Kölner und durchsuchten anschließend sein Zimmer.

Der 17-Jährige soll auf einer Verkaufsplattform gefälschte Markenartikel für einen unüblich günstigen Preis angeboten und diese bei einem Treffen auf dem Europaring an den Wuppertaler verkauft haben. Da die Originalverpackung täuschend echt verschweißt war, erkannte der Betrogene die Fälschung zu spät. Mit dem Account eines Bekannten fingierte er einen erneuten Kauf und informierte vor dem Treffen die Polizei. (ph/cs)

