Polizei Köln

POL-K: 210514-3-K Fahrradfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 18 Jahre alter Kölner hat sich nach einem Sturz mit seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag (13. Mai) im Stadtteil Junkersdorf schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll er gegen 17 Uhr mit seinem Mountainbike eine Rampe an einer Fußgängertreppe auf dem Johannes-Theodor-Baargeld-Weg hinuntergefahren und gestürzt sein. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen und Schürfwunden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

