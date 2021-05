Polizei Köln

POL-K: 210510-4-K Kölner bei "Dooring"-Unfall in der Altstadt-Süd verletzt

Köln (ots)

Am Sonntagabend (9. Mai) ist erneut ein Radfahrer (39) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall in der Altstadt-Süd leicht verletzt worden. Der 39 Jahre alte Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Rabeneick auf der Straße "Kleiner Griechenmarkt" in Richtung "Rothgerberbach" unterwegs, als der Fahrer (36) eines in zweiter Reihe geparkten Chevrolet Spark seine Autotür öffnete und den Kölner erfasste. Der 39-Jährige schleuderte über die geöffnete Tür und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit Prellungen und Schürfwunden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

"Dooring"-Unfälle sind vermeidbar! Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfiehlt: Kopf drehen, Radfahrende sehen! Mehr unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (mw/cs)

