Polizei Köln

POL-K: 210507-6-K/BAB Ford schleudert über die Fahrbahn - Fahrer in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag (6. Mai) auf der Bundesautobahn 559 in Fahrtrichtung Köln ein Ford-Fahrer (30) schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen stießen der Ford und der Passat eines 53-jährigen Mannes hinter der Anschlussstelle Gremberghoven zusammen. Der Focus prallte anschließend gegen die Betonschrammwand und schleuderte über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. (ph/rr)

