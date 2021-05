Polizei Köln

POL-K: 210507-2-K Alkoholisierte Fahrradfahrerin nach Unfall in Klinik - Blutprobe

Köln (ots)

Eine alkoholisierte Fahrradfahrerin (17) hat sich bei einem Alleinunfall am späten Donnerstagabend (7. Mai) in Köln-Rondof auf der Westerwaldstraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen soll die 17-Jährige in Höhe der Hachenburger Straße gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos gefahren und gestürzt sein. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in eine Klinik. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergab, ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. (ph/cs)

