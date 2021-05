Polizei Köln

POL-K: 210507-1-K Stadtbahn kollidiert mit abbiegendem Citroën

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn der Linie 18 (Fahrer: 36) und einem Citroën Jumpy (Fahrer: 60) sind am Freitagmorgen (7. Mai) in Köln-Sülz beide Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Gegen 8 Uhr war der 60-Jährige, der auf der Luxemburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, in die Wendeschleife in Höhe der Wittekindstraße gefahren und mit der parallel fahrenden Stadtbahn kollidiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell