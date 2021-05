Polizei Köln

POL-K: 210505-1-BAB/K/RBK Auffahrunfall am Stauende - Mercedes-Fahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende hat sich am frühen Dienstagabend (4. Mai) auf der Bundesautobahn 4 bei Bergisch Gladbach eine Mercedes-Fahrerin (49) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte fuhren die Frau aus dem Oberbergischen Kreis in ein Krankenhaus.

Gegen 17.40 Uhr war die 49-Jährige mit ihrem Mercedes-Coupé auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Olpe unterwegs, als der Verkehr stockte. Trotz einer Vollbremsung fuhr sie mit ihrem Sportwagen auf einen vorrausfahrenden Ford Mustang (Fahrer: 36) auf und schob diesen auf einen VW Caddy (Fahrer: 47). (al/cs)

