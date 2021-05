Polizei Köln

POL-K: 210503-2-K Rennradfahrerin bei "Dooring"-Unfall auf Kalk-Mülheimer-Straße verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Samstagmittag (1. Mai) ist eine 24 Jahre alte Rennradfahrerin im Stadtteil Kalk bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war die Kölnerin gegen 12 Uhr auf dem Radweg der Kalk-Mülheimer-Straße in Richtung Buchforst unterwegs, als der Beifahrer (48) eines geparkten Audi A4 seine Autotür in Höhe der Hausnummer 52 öffnete und die 24-Jährige erfasste. Die Radfahrerin stürzte. Rettungskräfte behandelten die Knie- und Hüftverletzungen an der Unfallstelle.

Zur Vermeidung derartiger Unfälle empfiehlt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat: Kopf drehen, Radfahrende sehen! Mehr unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (mw/de)

