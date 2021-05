Polizei Köln

POL-K: 210502-3-K Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Autofahrer in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (1. Mai) in Köln-Höhenberg sind ein Madza-Fahrer (29) schwer und ein Mercedes-Fahrer (61) leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 61-Jährige gegen 15.30 Uhr auf dem Nohlenweg unterwegs. An der Kreuzung Nohlenweg/Frankfurter Straße soll er laut Zeugenangaben trotz roter Ampel in die Kreuzung gefahren und mit dem von links kommenden 29-Jährigen zusammengestoßen sein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. (ph/de)

