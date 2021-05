Polizei Köln

POL-K: 210501-1-K Versammlungen am 1. Mai größtenteils störungsfrei

Köln (ots)

Am heutigen Maifeiertag (1. Mai) war die Polizei Köln zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr zum Schutz von insgesamt sechs angemeldeten Versammlungen in der Kölner Innenstadt sowie in den Stadtteilen Deutz und Kalk im Einsatz. Zwei weitere Versammlungsanmeldungen hatten die Anmelder kurzfristig abgesagt. Der Großteil der Versammlungen verlief gemäß den von Stadt Köln und Polizei Köln erteilten Auflagen störungsfrei.

Bei einem Aufzug vom Friesenplatz in Richtung Alter Markt nahmen Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr auf der Pipinstrasse elf Versammlungsteilnehmer nach Angriffen auf Polizisten und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in Gewahrsam. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlungsteilnehmer setzten im Anschluss ihren Weg in Richtung Alter Markt fort und beendeten ihre Versammlung. Von dort aus formierten sich etwa 80 von ihnen zu einer Spontanversammlung "Gegen Polizeigewalt" und zogen zum Polizeipräsidium nach Kalk, wo sich die Versammlung auflöste. Bei einer Demonstration auf der Deutzer Werft ahndete das Ordnungsamt der Stadt Köln Verstöße gegen die aktuellen Bestimmungen des Infektionsschutzes. (mw/iv/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell