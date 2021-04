Polizei Köln

POL-K: 210430-1-K Abbiegeunfall: Motorradfahrer von VW Polo erfasst - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall ist am Freitagmorgen (30. April) an der Kreuzung Äußere Kanalstraße/Subbelrather Straße in Köln-Ehrenfeld ein Motorradfahrer (59) von einem VW Polo (Fahrerin: 32) erfasst und schwer verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die Fahrerin des VW gegen 10.45 Uhr auf der Subbelrather Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung bog sie nach links ab und stieß mit dem ihr entgegenkommenden 59-Jährigen zusammen, der daraufhin stürzte. Rettungskräfte fuhren den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Die Subbelrather Straße ist ab der Kreuzung Rochusstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt sowie die Äußere Kanalstraße in Fahrtrichtung Venloer Straße. (al/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell