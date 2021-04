Polizei Köln

POL-K: 210429-4-K Autofahrer nach Unfall mit Straßenbahn in Klinik

Köln (ots)

Ein Autofahrer (74) hat am Donnerstagnachmittag (29. April) in Köln-Sülz bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte befreiten den Eingeklemmten aus seinem BMW und brachten ihn in eine Klinik. Der Bahnfahrer (34) wurde leicht verletzt. Die Luxemburger Straße war etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 74-Jährige gegen 16 Uhr auf der Luxemburger Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Neuenhöfer Allee soll er bei roter Ampel nach links abgebogen und von der Linie 18 in Höhe der Fahrertür erfasst worden sein. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell