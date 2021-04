Polizei Köln

POL-K: 210429-1-K Pedelec-Fahrerin bei Überholmanöver gestürzt - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei dem Versuch mehrere Fußgänger zu überholen, hat eine Pedelec-Fahrerin (55) am frühen Mittwochabend (28. April) auf dem Leinpfad in Köln-Westhoven einen anderen Pedelec-Fahrer (53) touchiert und ist daraufhin gestürzt. Mit einer Kopfverletzung brachten Rettungskräfte die Frau in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge war die Kölnerin gegen 19 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Gehweg in Richtung Zündorf unterwegs, als sie nach links ausscherte, um an den Fußgängern vorbeizufahren. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem parallel zu ihr fahrenden 53-Jährigen, der unverletzt blieb. (al/cs)

