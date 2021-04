Polizei Köln

POL-K: 210428-3-K Polizisten stellen alkoholisierten Motorradfahrer nach Verfolgungsfahrt durch Nippes - Blutprobe

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt über die Neusser Straße in Köln-Nippes hat ein Streifenteam der Wache Niehl am Dienstagabend (27. April) einen mutmaßlich alkoholisierten Motorradfahrer (34) im Eigelsteinviertel gestellt. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Honda Hornet des Kölners ließen die Beamten abschleppen.

Gegen 21.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte in Höhe der Kempener Straße das Blaulicht eingeschaltet und den Motorradfahrer zum Anhalten aufgefordert. Der 34-Jährige beschleunigte jedoch und missachtete auf seiner Flucht in Richtung Ebertplatz an mehreren Kreuzungen das Rotlicht. Erst kurz vor der Eigelsteintorburg stoppte er und gab auf.

Das Verkehrskommissariat 4 ermittelt nun auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Kölner. Das Ziel sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist laut Gesetzgeber mit einem " Rennen" vergleichbar, bei denen Fahrer aus eigensüchtigen Motiven versuchen, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf nehmen.(al/cs)

