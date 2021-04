Polizei Köln

POL-K: 210427-6-K Kind angefahren - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einer Autofahrerin, die am Montagnachmittag (26. April) in Köln-Marienburg auf der Bonner Straße kurz hinter dem Raderberggürtel einen jungen Radfahrer (13) angefahren und anschließend beleidigt haben soll. Danach soll sie mit ihrem grauen VW in Richtung Verteilerkreis geflüchtet sein.

Die etwa 35 bis 40 Jahre alte Frau ist nach ersten Erkenntnissen gegen 15.30 Uhr von dem Parkplatz des dortigen REWE über den Radweg auf die Straße gefahren und dabei mit dem 13-Jährigen zusammengestoßen. Die circa 1.65 Meter große Frau soll laut Angaben des Kindes ein schwarzes Kopftuch mit weißen Blumenmuster und schwarze Kleidung getragen haben. Das Auto mit Kölner Städtekennung soll an der Seite rote "Rallystreifen" haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/cs)

