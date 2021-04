Polizei Köln

POL-K: 210427-2-K Ford kollidiert mit Ampelmast - zwei Verletzte

Köln (ots)

Nach der Kollision mit einem Ampelmast in Köln-Riehl an der Einmündung Boltensternstraße/Barbarastraße haben Rettungskräfte am Montagabend (26. April) den Fahrer eines Ford (20) mit schweren und seine Beifahrerin (21) mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Rösrather war zuvor gegen 20 Uhr auf der Boltensternstraße stadtauswärts gefahren. Derzeit prüft das Verkehrskommissariat 2, ob der 20-Jährige möglicherweise den Zugang zu einem Fußweg neben dem "Parkplatz Niehl" beim Rechtsabbiegen mit der Einfahrt zum Parkplatz verwechselt haben könnte. (mw/cs)

