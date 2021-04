Polizei Köln

POL-K: 210427-1-K Autoposer-Unfall - 3er BMW schleudert gegen Werbesäule

Köln (ots)

Bei einem misslungenen Drift vor mehreren Zuschauern in Köln-Poll ist ein 21 Jahre alter Fahranfänger mit einem 3er BMW am Montagabend (26. April) gegen eine Werbesäule geschleudert. Laut Zeugenaussagen soll er gegen 19.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen mehrere Runden auf dem Parkplatz an der Rolshover Straße gedreht haben, bevor er die Kontrolle über sein Auto verlor. Polizisten beschlagnahmten den stark beschädigten Unfallwagen sowie den Führerschein des Kölners, den er erst vor neun Monaten erworben hatte. Rettungskräfte brachten ihn und seinen 19-jährigen Beifahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 25.000 Euro. (mw/cs)

