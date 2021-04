Polizei Köln

POL-K: 210426-4-K "Dooring"-Unfall - Rennradfahrer leicht verletzt

Köln (ots)

Am Samstagabend (24. April) ist ein Rennradfahrer (34) bei einem sogenannten "Dooring-Unfall" in der Kölner Innenstadt leicht verletzt worden. Der 34-Jährige war auf dem Hohenzollernring in Richtung Friesenplatz unterwegs, als die Nutzerin (64) eines geparkten Ford Focus ihre Autotür in Höhe der Straße "Im Klapperhof" öffnete und der 34-Jährige beim Ausweichen zu Fall kam.

Um derartige "Dooring-Unfälle" zu verhindern, empfiehlt die Polizei den "holländischen Handgriff" beim Aussteigen: Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand, der Beifahrer entsprechend mit der linken. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper des Aussteigenden automatisch und er kann über die Schulter nach hinten blicken und einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen. Weitere Infos finden sie unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen. (ph/cs)

