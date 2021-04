Polizei Köln

POL-K: 210426-3-K E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst - Hinweise auf Drogenkonsum - Blutprobe

Köln (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer (34), der nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Amphetamin stand, ist am Sonntagmorgen (25. April) in Köln-Buchforst an der Kreuzung Heidelberger Straße/Waldecker Straße von einem Toyota Avensis (Fahrer: 81) erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 34-Jährige gegen 7.30 Uhr auf der Waldecker Straße in Richtung Bertoldistraße, als er mit dem in Richtung Pfälzischer Ring fahrenden 81-jährigen Toyota-Fahrer kollidierte. Laut Zeugenaussagen soll der E-Scooter-Fahrer bei "Rot" über die Kreuzung gefahren sein. Rettungskräfte brachten ihn mit einer Schlüsselbeinfraktur in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt ihm auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. (mw/cs)

