Polizei Köln

POL-K: 210426-2-K Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag (26. April) ein Motorradfahrer (43) in Köln-Ostheim schwere Verletzungen zugezogen. Nach einer Vollbremsung auf der Frankfurter Straße war der 43-Jährige gegen 10.45 Uhr von seiner Suzuki gestürzt. Laut Zeugenaussagen war er auf der Ostheimer Straße in Richtung Vingster Ring unterwegs, als ein städtischer Mitarbeiter (54) mit seinem Aufsitzrasenmäher vom angrenzenden Grünstreifen vor dem herannahenden Motorradfahrer auf die Fahrbahn fuhr. Die Suzuki geriet ins Schleudern, kippte und Fahrer und Maschine rutschten in den Rasenmäher.

Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten, während Polizisten die Ostheimer Straße zwischen Vingster Ring und Frankfurter Straße für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen bis 13.20 Uhr absperrten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Einsatzort. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell