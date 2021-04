Polizei Köln

POL-K: 210425-2-LEV Fahrzeugbrand in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachdem in der Nacht zu Sonntag (25. April) zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Felderstraße in Leverkusen-Rheindorf gebrannt haben, sucht die Polizei Köln Zeugen. Gegen 3 Uhr alarmierten Anwohner, nachdem sie starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss bemerkten, Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr räumte alle Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell