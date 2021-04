Polizei Köln

POL-K: 210425-1-K Hochwertige Container entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Großcontainern mit angebauter Kranvorrichtung vom Friedhofsgelände in Köln-Mülheim sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Die rund 170.000 Euro teuren Container der Stadt Köln sind im Zeitraum vom 24. bis 26. März von der Kompostieranlage der Bruder-Klaus-Siedlung gestohlen worden. Hinweise zu den Tätern sowie zu dem Verbleib der entwendeten Container nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

