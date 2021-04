Polizei Köln

POL-K: 210423-6-K Polizisten stellen zwei verkehrsunsichere Transporter voller Katalysatoren sicher

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (14. April) einen verkehrsunsicheren Sprinter auf der Straße "Am Gleisdreieck" in Köln-Neuehrenfeld sichergestellt, der mit 69 gebrauchten Katalysatoren beladen war. Der Fahrer (29) führte zudem nicht die für einen derartigen Transport notwendigen Beförderungsunterlagen mit. Polizisten erhoben von dem 29-jährigen Franzosen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro und untersagten ihm die Weiterfahrt. Für die Abholung erteilte die Polizei die Auflage, dass nur eine Fachfirma die Katalysatoren abholen dürfe.

Am Donnerstag (22. April) erschien ein Abholer (49) einer angeblichen Fachfirma vor Ort. Doch auch an seinem Transporter stellten die Polizisten erhebliche Mängel fest und zogen auch dieses Fahrzeug aus dem Verkehr, um es von einem Sachverständigen prüfen zu lassen. In diesem Fall hatte der Fahrer bereits 163 Katalysatoren geladen und wieder fehlten die hierfür benötigten Beförderungspapiere. Eine Fahrerkarte, die zur Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten des Berufsfahrers vorgeschrieben ist, konnte der 49-Jährige nicht vorzeigen. Nun wird auch gegen Fahrer und Halter der "Ersatzfirma" ermittelt. (cr/cs)

