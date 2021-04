Polizei Köln

POL-K: 210423-5-K Drogenplantage bei Brand entdeckt - Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Köln (ots)

Nach einem Brand haben Einsatzkräfte in einer Lagerhalle im Stadtteil Kalk am Freitagvormittag (23. April) eine Drogenplantage mit mehreren hundert Marihuana-Pflanzen entdeckt. Gegen 11 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer in der in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses auf der Engelsstraße gelegenen Halle. Beamte des Erkennungsdienstes sichern derzeit Spuren. Das Kriminalkommissariat 27 ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und geht Hinweisen zu den Betreibern der Plantage nach. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an.

Bei den Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann (39) der Berufsfeuerwehr Köln durch das Dach der Lagerhalle und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. (mw/cs)

