Polizei Köln

POL-K: 210423-4-K Unbekannter wirft Gehwegplatte auf Polizei-Parkplatz - Beamter knapp verfehlt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (22. April) ist eine mutwillig in den Innenhof der Polizeiwache Chorweiler geworfene Gehwegplatte unmittelbar neben einem Polizisten aufgeschlagen. Der unverletzt gebliebene Beamte hatte sich zur Tatzeit gegen 22.10 Uhr auf dem umzäunten Gelände an der Stockholmer Allee neben einem Streifenwagen aufgehalten. Der oder die Täter hatte/n den Stein nach derzeitigem Kenntnisstand von einem rückwärtigen, höhergelegenen Fußweg zwischen der Willi-Suth-Allee und der Göteborgstraße aus über ein Garagendach geworfen. Das Kriminalkommissariat 51 sucht dringend Zeugen. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

